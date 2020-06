Schwerpunkte

Mit dem Heilig's Blechle zum Gottesdienst auf dem Flughafen

23.06.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Rund 200 Autos und 500 Teilnehmer kommen zum Gottesdienst auf den Flughafen

Die rund 200 Autos ließen sich beim Flughafen-Parkplatz-Gottesdienst gut zählen, die Insassen eher nicht, doch es waren je Fahrzeug oft drei und mehr. So waren es geschätzt um die 500 Teilnehmer. Es waren viele fröhliche Teilnehmer, lachend und sich von fern grüßend.

Der Wendlinger Dekan Paul Magino gestaltete den Flughafen-Gottesdienst mit. Foto: Dietrich

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. „Wo ist Gott in Corona-Zeiten? Wir laden ein, Gott dort zu entdecken, wo wir ihn nicht erwarten“, beschrieb Flughafenseelsorger Matthias Hiller das Anliegen der Veranstaltung. Hiller hatte die Idee und holte noch den katholischen Dekan Paul Magino und den evangelischen Dekan Gunther Seibold dazu. Mit auf der Bühne war Matthias Huttner, „Antenne 1“-Mann für die „Kirche am Sonntagmorgen“. Ein mindestens ebenso wichtiger Partner war Paul Woog, Geschäftsführer des Großveranstalters SKS Michael Russ. „Er war extrem hilfsbereit und kooperativ“, lobte Hiller. Für Woog war das ganz selbstverständlich. „Ihr habt denselben Service bekommen wie alle, ihr seid für uns Stars“, sagte er zu den Kirchenleuten nach dem Gottesdienst. Worauf Hiller entgegnete, man habe in der Zusammenarbeit etwas gelernt und wolle nun alle folgenden Veranstaltungen ebenfalls auf derart professionelle Weise durchführen. Es war wirklich an alles gedacht, sogar an das Glockenläuten am Anfang: Es wurde von der Jakobuskirche in Bernhausen aufgezeichnet und dann kurz vor 10 Uhr eingespielt.