10.03.2022 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

In Kirchheim, Nürtingen und Ruit läuft der Betrieb trotz angespannter Infektionslage wieder normal. Investitionen von 300 Millionen Euro weisen in eine Zeit nach Corona.

Den Kreiskliniken stehen bis 2024 insgesamt zwölf Millionen Euro aus Mitteln von Bund und Land für Digitalisierung zur Verfügung. Eines der zentralen Projekte, die damit vorangetrieben werden sollen, ist die digital erfasste Medikamentierung von Patienten, die Fehlerquellen beseitigen soll.

Daneben geht es auch um das Thema Cybersicherheit. „Wir sind, was Angriffe angeht, bisher glimpflich davongekommen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Sebastian Krupp, der alles dafür tun will, dass dies auch so bleibt. Auch künftig wird viel ins Thema Sicherheit investiert. Krupp sieht die Kliniken gut gewappnet für den Ernstfall. „Wir wären in allen Bereichen in der Lage, sehr schnell von digital auf Papier umzustellen“, sagt er.