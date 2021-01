Schwerpunkte

Medien-Abholservice in Bücherei möglich

23.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Nach der Verlängerung des Lockdowns bleibt die Stadtbücherei Wendlingen weiterhin – bis 13. Februar geschlossen. Alle Medien mit Fristen im Schließzeitraum verlängern sich automatisch um vier Wochen. Weiterhin kann neben den digitalen Medien in der 24-Stunden-sieben-Tage-Onleihe auch der Medien-Abholservice genutzt werden: es können bis zu zehn verfügbare Medien bestellt werden. Auch ein Überraschungspaket mit Romanen für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit jeweils drei Titeln ist bestellbar.

Eine Bestellung kann per E-Mail an stadtbuecherei@wendlingen.de gesandt oder bevorzugt am Telefon unter der Nummer (0 70 24) 94 32 49 durchgegeben werden. Wichtig neben den Titeln der gewünschten Medien ist die Angabe der Benutzerausweisnummer sowie einem möglichen Zeitraum für die Abholung. Welche Medien verfügbar sind, ist über den Online-Katalog und die kostenlose App der Stadtbücherei vor Abgabe der Bestellung recherchierbar.