Schwerpunkte

Ludwigstraße in Wendlingen wird 2022 ausgebaut

05.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Neugestaltung der Ludwigstraße ist ein lang gehegter Wunsch. Bei den Planungen beteiligten sich die Bürger rege. Der Gemeinderat fasste jetzt den Baubeschluss.

Der Zustand von der Ludwigstraße entlang der Lauter lässt seit vielen Jahren zu wünschen übrig. Dies soll nun im Frühjahr neben der Neugestaltung des Uferbereichs behoben werden. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Es sind schon einige Jahre ins Land gezogen, seit der Aufstellungsbeschluss für die Neugestaltung der Ludwigstraße entlang der Lauter gefasst worden ist. Mehrfach wurde dieses Vorhaben verschoben, zuletzt war die Durchführung für dieses Jahr vorgesehen. Nun hat der Gemeinderat einen Knopf an die Sache gemacht: in der Sitzung des Gemeinderats am letzten Dienstag erteilte er der Entwurfsplanung zum Ausbau seine Zustimmung.