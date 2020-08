Schwerpunkte

Live-Musik im Biergarten

26.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Sommer, Sonne, Biergartenzeit: Am Samstag 29. August, spielt das Duo Toni & Natascha vom Schlager über Oldie bis zum Evergreen im „Lamm“-Biergarten in der Kirchheimer Straße 26 in Wendlingen. Beginn ist um 18.30 Uhr bei gutem Wetter und freiem Eintritt. Um rechtzeitige Reservierungen wird unter (0 70 24) 72 96 gebeten.