Licht der Hoffnung-Projekt aus Köngen ermöglicht mehr Honig in Nicaragua

11.01.2022

Licht der Hoffnung: Bei dem von der Initiative Eine Welt Köngen eingereichten Projekt „Herstellung und Vermarktung von Meliponen-Honig“ haben die Frauen in Nicaragua bis jetzt bereits 749 Bienenkästen in Betrieb.

KÖNGEN. Derzeit läuft bereits die 31. Saison der Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung. In der 29. Saison der Aktion wurde unter anderem das von der Initiative Eine Welt Köngen eingereichte Projekt „Honigproduktion stärkt Frauen“ in Nicaragua mit den eingegangenen Spenden finanziell unterstützt. Die Projektverantwortlichen aus Köngen, Reinhold Hummel, Gerlinde Maier-Lamparter und Edith Tremmel, hatten damals zugesagt, über den Verlauf des mehrjährigen Projektes zu informieren. Damit sollen die positiven Entwicklungen gezeigt, aber auch Einblicke in die Unwägbarkeiten gegeben werden. Nun kam ein aktueller Bericht über die Aktivitäten der nicaraguanischen Projektdurchführungsorganisation ADIC (Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario – Vereinigung für die integrale Gemeindeentwicklung) in Köngen an.