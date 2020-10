Schwerpunkte

Landkreis: Gelbes Band heißt Ernte erlaubt

08.10.2020 05:30, Von Thomas Schorradt — E-Mail verschicken

Die Resonanz auf das preisgekrönte Projekt des Landkreises Esslingen fällt gering aus

Im vergangenen Jahr ließen Bürgermeister Armin Elbl und Vizelandrätin Marion Leuze-Mohr das erste offizielle gelbe Band an einem Baum der Stadt Wernau flattern. Die Idee hat seither Nachahmer in ganz Deutschland gefunden. Foto: NZ-Archiv

Im Landkreis Esslingen gibt es einer Schätzung der Kreisverwaltung zufolge rund 9600 Hektar Streuobstwiesen. Der Albtrauf zwischen Kohlberg und Ohmden ist Teil des größten zusammenhängenden Streuobstgürtels in Europa. Schätzungsweise stehen auf den Wiesen rund 76 000 Obstbäume. Der Schatz, den die Natur den Kreisbewohnern vor die Haustüre stellt, wird indes nur zögernd gehoben. Immerhin flattert das gelbe Band, mit dem Stücklesbesitzer die der Allgemeinheit zur Ernte freigegebenen Bäume kennzeichnen, inzwischen an immer mehr Stämmen. Die Initiative startete im vergangenen Jahr symbolisch in Wernau, wo Vizelandrätin Marion Leuze-Mohr gemeinsam mit Bürgermeister Armin Elbl auf einer städtischen Wiese einen Baum mit dem Band kennzeichneten. Eine Idee, im Jahr davor schon in Köngen durchgesetzt hatte.