Schwerpunkte

Land unter in Wendlingen und Köngen

12.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ein Starkregen mit Hagel machte den Menschen vorgestern zu schaffen

Der Köngener Sportplatz hat ordentlich Wasser abbekommen. Foto: privat

Eigentlich bleiben Wendlingen und Köngen so gut wie immer von heftigen Regengüssen verschont. Am Donnerstag war das anders. Vollgelaufene Keller vor allem im Stadtteil Unterboihingen machten der Feuerwehr und natürlich auch den Bewohnern der betroffenen Häuser zu schaffen. „Wir hatten gestern 20 Einsatzstellen“, berichtet der Kommandant der Wendlinger Wehr, Michael Gau. Neben Privathäusern waren auch das Robert-Bosch-Gymnasium und der Kindergarten in der Neuburgstraße betroffen. Von 16 bis 20.45 Uhr waren die Floriansjünger hauptsächlich mit dem Absaugen des Wassers an verschiedenen Einsatzorten beschäftigt. Auch die neugebaute Eisenbahnunterführung gegenüber des Pflegeheims Taläcker lief mit Wasser voll. „Wir haben dem aber keine Priorität zugeordnet und tatsächlich lief das Wasser nach einiger Zeit selbst wieder ab“, berichtet Gau.