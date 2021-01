Schwerpunkte

Land entlastet bei Kita-Gebühren

27.01.2021

Andreas Schwarz und Andrea Lindlohr: „Mehr Unterstützung für Eltern“

(pm) Das Land Baden-Württemberg wird die Eltern bei den Kosten für die Kindertagesstätten während der Coronakrise entlasten. Das teilten die Grünen-Abgeordneten Andrea Lindlohr und Andreas Schwarz gestern in einer Pressemitteilung mit. „Daher wollen wir die Kosten für die Gebührenerstattung für die Zeit vom 11. Januar bis zur Wiedereröffnung der Betreuungseinrichtungen zu 80 Prozent durch das Land übernehmen; 20 Prozent sollten von den Kommunen kommen“, so die Abgeordneten aus den Wahlkreisen Esslingen und Kirchheim.

Wie schon im Frühjahr beteiligt sich das Land unbürokratisch an der Rückerstattung von Kosten, wenn Eltern ihr Kind im Corona-Lockdown nicht in die Kita schicken können.

Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete Schwarz erklärt weiter: „Mit den Kommunen haben wir 2020 mit dem Stabilitäts- und Zukunftspakt eine großzügige Finanzvereinbarung getroffen – ein Gesamtpaket über 4,3 Milliarden Euro an Hilfen, davon kommen 2,9 Milliarden Euro vom Land. Mit der Bereitschaft des Landes, bei den aktuellen Schließungen nochmals 80 Prozent der Kosten zu übernehmen, wollen wir in dieser schwierigen Zeit sicherstellen, dass auch wirklich in allen Gemeinden die Eltern entlastet werden.“