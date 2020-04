L 1250: Nach zwei Verschiebungen naht die Eröffnung

23.04.2020

Regierungspräsidium und Deutsche Bahn sehen die Eröffnung am 30. April als nicht gefährdet an

Die Landesstraße 1250 wird nun offenbar tatsächlich am 30. April dem Verkehr übergeben. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN. Ein Dreivierteljahr länger hat es gedauert, die L 1250 auf die westliche Seite der Bahnlinie zu verlegen. Gleich zweimal musste der Eröffnungstermin verschoben werden. Das sorgte bei der Bevölkerung von Wendlingen und Unterboihingen, aber auch bei den Bürgern von Zizishausen, die den ganzen Umleitungsverkehr abbekamen, für nicht unerheblichen Ärger.

Nun aber scheint der dritte angekündigte Eröffnungstermin tatsächlich Bestand zu haben. Am Dienstag berichtete Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel in der Gemeinderatssitzung, dass eine letzte Baubesprechung am vergangenen Montag stattgefunden hat. Markierungsarbeiten stünden noch an, auch Verkehrszeichen und Geländer müssten noch angebracht werden. „Ich bin vorsichtig“, sagte der Schultes, nach einem genauen Öffnungsdatum gefragt, und verwies auf die Bauherren.