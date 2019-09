L 1200: Nachts nur noch Tempo 30

25.09.2019, Von Sylvia Gierlichs

Gemeinderat beschließt auch in der Plochinger und Nürtinger Straße generell Tempo 40 auszuweisen

Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens in Köngen nur noch mit Tempo 30 den Berg Richtung Denkendorf hinauf? Die Anwohner wird es freuen – endlich weniger Lärm. Doch nicht alle stehen hinter dem gestern gefällten Gemeinderatsbeschluss, wie eine Wortmeldung in der Bürgerfragestunde zeigte.

Bald darf nachts nur noch mit Tempo 30 die Denkendorfer Straße hinauf- und hinuntergefahren werden. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung der Gemeinde 2016 ist vielen Bürgern und Gemeinderäten noch gut in Erinnerung. Mit viel Elan war die Gemeinde angetreten, den Lärm auch in der Gemeinde zu reduzieren. Denn immerhin ist schon längst wissenschaftlich nachgewiesen, dass Lärm krank macht. Doch Lärm, der von Autos verursacht wird, das ist die Lehre, hält sich hartnäckig. Denn im Oktober 2018 teilten die Verkehrsbehörden nach sorgfältiger Prüfung mit, dass die beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung in der Plochinger und Nürtinger Straße sowie auf der L 1200 Richtung Denkendorf auf 30 Stundenkilometer abgelehnt wurde.