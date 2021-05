Schwerpunkte

Kurse: „Wildkräuter“ und „Wilde Früchte“

PLOCHINGEN (pm). Auch in diesem Jahr bietet das Umweltzentrum Neckar-Fils unter der Überschrift „Blühender Landkreis“ und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Kreissparkassen-Stiftung eine Vielzahl von Kursangeboten.

Lecker, gesund, ungespritzt, ungedüngt und ohne Plastikverpackung – immer und überall zu finden sind Wildkräuter. Voller Inhaltsstoffe, Mineralien und Heilwirkung schenken sie pure Energie. Diese „Kraftpakete“ sind auch rund ums Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen zu finden. Die Kräuterpädagogin Ilona Steinherr führt die Abendspaziergänge. Der erste Termin findet am Dienstag, 1. Juni, 18 Uhr, unter dem Motto „Der Blütenreigen beginnt“ statt.

Am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr startet die Exkursion am Wildobstpfad beim Gärtnerhof Jeutter in Göppingen-Faurndau. Gärtnermeister Martin Jeutter führt durch seinen Wildobstpfad. Er gibt Tipps und Tricks und spannende Hintergrundinformationen für den eigenen Garten. Es ist auch eine anschließende Verkostung von Wildobstprodukten geplant.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Telefon (0 71 53) 6 08 69 65 oder E-Mail brigitte.beier@umweltzentrum-neckar-fils.de erforderlich. Nach der Anmeldung für den Ausflug zu den „wilden Früchten“ wird eine Anfahrtsskizze zugesandt. Es wird jeweils eine Gebühr erhoben. Die Veranstaltung findet laut den aktuellen Corona-Regeln statt.

Das neue Jahresprogramm des Umweltzentrums Neckar-Fils gibt es gedruckt und ist auch auf der Internet-Seite eingestellt unter der Adresse www.umweltzentrum-neckar-fils.de.