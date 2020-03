Kreisverkehr frei

KIRCHHEIM (pm). Der Kreisverkehr an der Kreuzung „Am Wasen/Stuttgarter Straße/Hermann-Hesse-Straße“ in Ötlingen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Beschilderung und notwendigen Markierungen sind abgeschlossen. Wie die Stadt Kirchheim weiter mitteilt, sind auch die Gehwege in den genannten Straßen wieder vollständig und in gewohnter Weise nutzbar.