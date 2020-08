Schwerpunkte

Kontrollen an Bürgerseen

07.08.2020 05:30

Appell von Verwaltung der Teckstadt: Corona-Regeln einhalten

KIRCHHEIM (pm). Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und bei schönem Badewetter drängen viele Sonnenhungrige an die Bürgerseen. Aus diesem Grund wird die Stadtverwaltung Kirchheim am Samstag und Sonntag, 8./9. August, gemeinsam mit der Polizei verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadtverwaltung möchte das Badevergnügen und den Aufenthalt an den Bürgerseen gerne weiterhin ermöglichen, allerdings hänge das auch vom Verhalten und Verantwortungsbewusstsein der Besucherinnen und Besucher ab. Die Stadtverwaltung Kirchheim ruft deshalb auf, an den Bürgerseen Rücksicht zu nehmen und die Regeln der Corona-Verordnung des Landes einzuhalten: So muss zwischen einzelnen Besuchergruppen ein Mindestabstand von 1,5 Metern bestehen, maximal 20 Menschen dürfen in einer Gruppe zusammen sein.

Weiter heißt es dazu in der Mitteilung: Wenn die ausgewiesenen Parkplätze an den Bürgerseen belegt sind, so ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bürgerseen bereits zu gut besucht sind und sich nicht noch mehr Menschen dort aufhalten sollten. In diesem Fall bittet die Stadtverwaltung darum, von einem Besuch der Bürgerseen abzusehen. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge müsse gewährleistet sein: Unerlaubt im Wald und an nicht dafür vorgesehenen Waldwegen parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.