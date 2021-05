Schwerpunkte

Köngener Hausgemeinschaft Spitalgarten: Rohbau ist fertig

11.05.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Hausgemeinschaft Spitalgarten bietet ab Februar 2022 Betreuungsplätze für Demenzkranke und barrierefreie Wohnungen

Noch im Januar 2020 wurde in der Spitalgartenstraße die Säge angeworfen. Buschwerk und Bäume auf dem Gelände des alten Gemeindehauses mussten beseitigt werden, bevor die Vegetationsperiode begann und womöglich Vögel sich das Geäst als Brut- und Wohnstätte ausgesucht hätten. Seit damals hat sich viel getan in Sachen Hausgemeinschaft Spitalgarten.

Der Rohbau ist fertig: Das Gebäude, in das die Hausgemeinschaft Spitalgarten einziehen wird, ist groß, fügt sich gut in die Umgebungsbebauung ein. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Manfred Braun steht auf der Spitalgartenstraße und blickt auf den Rohbau, er ist zufrieden. Denn das Gebäude, das auf den Planungsunterlagen als massiver Baukörper daher kam, fügt sich gut in die Umgebungsbebauung ein. „Das liegt daran, dass das Gebäude zwei Versätze hat. Das Gebäude sieht also nicht wie ein riesiger Klotz aus. Und wir bleiben in der Höhe unter der der umliegenden Häuser“, erklärt Braun. Er ist Geschäftsführer der Sozialstation und auch das Gebäude in der Wendlinger Bahnhofstraße entstand schon unter seiner Beteiligung. Man könnte also sagen, Braun ist ein Experte, was Bauprojekte angeht.