Köngener Aktion Wunschbaum für Rentner

23.11.2022

KÖNGEN. Weihnachten naht. Doch viele Rentner leben allein und erhalten keine Geschenke in diesen Tagen, an denen sich alles um die Familie dreht. Die Menschen der Lokalen Agenda haben deswegen, analog zur Wunschbaumaktion für Kinder, eine Wunschbaumaktion für Rentner mit schmalem Geldbeutel geschaffen.

Der Baum steht im Foyer der Kreissparkasse. Die eingereichten Wünsche hängen an Sternen mit der zugewiesenen Nummer, Name und andere persönliche Daten bleiben dabei anonym. Alle, die gerne einen oder mehrere Wünsche erfüllen wollen, werden dazu eingeladen, sich einen Stern zu holen, das gewünschte Geschenk zu kaufen und es dann weihnachtlich verpackt mit Sternanhänger beim Haus Anna in der Oberdorfstraße 6 abzugeben.

Folgende Termine sind dafür zu beachten: Die Abgabe der Wünsche im Rathaus-Briefkasten sollte bis Montag, 28. November, erfolgen. Die Wünsche hängen ab Samstag, 3. Dezember, am Baum in der Kreisparkasse. Die Geschenke können am Freitag, 16. Dezember, von 18 bis 20 Uhr im Haus Anna abgegeben werden. Geschenke in Form eines Gutscheins sind möglich.

Ansprechpartnerin für die Wunschbaumaktion für Rentner ist Ursula Koch, Telefon (0 70 24) 80 07-62. pm