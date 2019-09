Köngen feiert den Herbst

KÖNGEN (pm). Ende September verwandelt sich die Ortsmitte von Köngen in einen bunten Markt. Am kommenden Sonntag, 15. September, findet nämlich der Herbstmarkt statt. Die rund 40 Stände des Krämermarktes verteilen sich über den Stöffler-Platz, die Oberdorfstraße und die Golterstraße. Geöffnet ist der Herbstmarkt von 11 bis 18 Uhr.

Parallel hierzu findet bei der Volksbank an der Kreuzung Kiesweg/Untere Neue Straße ein Kinderflohmarkt statt. Kinder bis 14 Jahre können dort gebrauchte Waren wie Spielzeug, Kleidung, Bücher und anderes verkaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Standgebühren werden nicht erhoben.

Parkmöglichkeiten finden sich auf dem Hartplatz in der Denkendorfer Straße, nach dem Ortseingang. Im Bereich der Blumenstraße werden anlässlich der Veranstaltung Behindertenparkplätze eingerichtet.

In den Marktstraßen, dem Kiesweg zwischen Eintrachthalle und Untere Neue Straße sowie in der Hirschstraße gilt ab 6 Uhr absolutes Halteverbot. Auch auf den Parkplätzen und Parkstreifen. Der Linienbus hält an diesem Tag nicht am Rathaus, sondern in der Blumenstraße beim Seniorenzentrum Ehmann. Wendlinger können den Herbstmarkt bequem auch mit dem Relexbus X10 erreichen, der an der Lindenturnhalle hält.