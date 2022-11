Schwerpunkte

Köngen: Die Peter-und-Paulskirche steht auf wackeligen Füßen

23.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Köngen schrumpft das Erdreich unter der Peter-und-Pauls-Kirche. Wenig Regen im Sommer trocknet den Lehmboden aus. Deswegen muss die Kirche aufwendig saniert werden.

Die Peter-und-Pauls-Kirche ist das Wahrzeichen Köngens. Foto: pm

KÖNGEN. Risse in der Außenwand, Risse in den Fliesen in der Kirche, an den Fenstern – dass sich die Peter-und-Pauls-Kirche bewegt, dass der Grund unter der Kirche zusammenschrumpft, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Der Grund: Es kam und kommt zu wenig Wasser in den Boden. Und der Lehmboden zieht auch noch Wasser von unten nach. So trocknen die Schichten auch von unten aus. Der vergangene lange, heiße Sommer hat das Problem noch mal verschärft. Die Kirche, sagt Pfarrer Ronald Scholz, habe sich auch in diesem Sommer wieder bewegt. Das Fundament der Kirche senkt sich. Zweimal schon ist im Kircheninnenraum Putz von den Wänden gefallen. „Wir mussten die betroffenen Bereiche sofort absperren. Ein Restaurator musste die Stellen reparieren, sonst hätten wir die Kirche schließen müssen“, verdeutlicht Scholz die Dramatik der Situation. Seit dreieinhalb Jahren beschäftigen sich Pfarrer Ronald Scholz und Bauingenieur Andreas Rau schon mit diesem anspruchsvollen Thema. Denn es gibt viel zu beachten.