Schwerpunkte

Kita „Prima Klima“ wird erweitert

24.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU (sys) Gute Aussichten für die Kindertagesstätte (Kita) „Prima Klima“ in Wernau: Sonnenstrahlen, Regentropfen und wilde Blitze bekommen Zuwachs. Die Kita in der Johannesstraße wird um zwei Gruppen erweitert. Mit dem zweigeschossigen Anbau soll Mitte September begonnen werden. Ab Juli 2021 sollen die neuen Räumlichkeiten bezogen werden. Für das zusätzliche Modul rechnet die Stadt mit Gesamtkosten in Höhe von 1,185 Millionen Euro.

2016 wurde der Neubau der Kita „Prima Klima“ eröffnet. In der Einrichtung, die in privater Trägerschaft von den Kinderzentren Kunterbunt (KiKu) betrieben wird, werden derzeit 45 Kinder in drei Gruppen betreut. Mit dem Anbau gewinnt die Einrichtung insgesamt rund 280 Quadratmeter Fläche und zwei neue Gruppenräume mit Sanitär- und Nebenräumen für 40 weitere Kinder dazu.

Im Erdgeschoss ist zusätzlich ein Mehrzweckraum geplant. Im Obergeschoss wird neben einem Materialraum auch ein Raum für Eltern eingerichtet, deren Kinder sich in der Eingewöhnungszeit befinden. Wie beim Bestandsgebäude erfolgt auch der Anbau in ökologischer Holzbauweise. Der Spielbereich in den Außenanlagen wurde bereits beim Neubau vor vier Jahren für zusätzliche Gruppen konzipiert und ausgeführt. Das Gleiche gilt für den Essbereich im bestehenden Gebäude. Die Küche wird an den zusätzlichen Bedarf angepasst, ein zusätzlicher Tiefkühlschrank und Konvektomat beschafft.