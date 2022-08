Schwerpunkte

Keine Noten an Grundschule: Warum die Ludwig-Uhland-Schule aus Wendlingen einen Vorsprung hat

09.08.2022 13:27, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Ludwig-Uhland-Schule beteiligt sich an einem landesweiten Schulversuch. Statt Noten wird in der Grundschule regelmäßig der Lernstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler ermittelt. Die Wendlinger Schule bringt da schon jede Menge Vorerfahrungen mit.

Die Grundschule der Ludwig-Uhland-Schule ist Teil eines Schulversuchs. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. 39 Grundschulen im Land nehmen im kommenden Schuljahr an einem Versuch teil. An diesen Schulen gibt es keine Noten, dafür wird genau dokumentiert, wie sich die Kinder in den einzelnen Fächern entwickelt haben. Mit am Start ist die Wendlinger Ludwig-Uhland-Schule (LUS). Diese hat schon viele Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt.