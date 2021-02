Schwerpunkte

Jugend musiziert: Anmeldung bis März

03.02.2021 05:30

(pm) In der vergangenen Woche tagten die Verantwortlichen für „Jugend musiziert“ der Landesmusikräte und sie waren sich einig: Trotz aller Widrigkeiten, der kurzen Vorbereitungszeit und des nicht unerheblichen Aufwands, den eigenen Beitrag auf Video aufzunehmen und hochzuladen, steht das Angebot einer Wettbewerbsteilnahme. „Wir tun, was wir können, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Gerade in den älteren Altersgruppen ist es in der Regel die letzte Chance dabei zu sein – immerhin kann eine gute Platzierung beim Bundeswettbewerb Vorteile bei der Studienplatzvergabe mit sich bringen“, berichtet der Vorsitzende von „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg, Prof. Dr. Hermann Wilske. Dieser Geist herrscht in allen Bundesländern, sodass übereinstimmend beschlossen wurde, alles dafür zu geben, um die digitalen Wettbewerbe zu ermöglichen. Schließlich gehe es nicht nur um die erfolgreiche Veranstaltung der Wettbewerbe auf Landesebene, damit verbunden ist auch der Bundeswettbewerb an Pfingsten in Bremen. Nun hoffen alle Beteiligten auf eine positive Entscheidung der Politik, denn die Öffnung der Musikschulen sei unabdingbar für die Vorbereitung der über 2100 Teilnehmenden im Land.

Bis 7. März, 24 Uhr, müssen die digitalen musikalischen Beiträge eingereicht sein.