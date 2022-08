Schwerpunkte

Jedermannrennen der Deutschlandtour durch Wendlingen und Köngen

23.08.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Das Jedermannrennen der Deutschlandtour führt durch die beiden Ortschaften. Wie sie sich darauf vorbereiten, womit die Anwohner rechnen müssen und was sonst noch alles am großen Finaltag, dem Sonntag, 28. August, geboten ist.

KÖNGEN/WENDLINGEN. Am Sonntag, 28. August, machen sich ambitionierte Radamateure auf einen 116 Kilometer langen Rundkurs durch die Region Stuttgart, der sie auch durch Köngen und Wendlingen führt. Das Rennen ist Teil der Deutschlandtour, die an diesem Tag in Stuttgart endet. Während die Profis ihre Schlussetappe in Schiltach im Schwarzwald beginnen und am Nachmittag zum großen Finale auf der Theodor-Heuss-Straße erwartet werden, können die Amateure auf einer Runde durch Landkreise Esslingen, Göppingen-Rems-Murr und Ludwigsburg Rennluft schnuppern. Wie bereiten sich die Gemeinden darauf vor?