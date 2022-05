Schwerpunkte

Jeden zweiten und vierten Donnerstag in Wendlingen: Erster Feierabend-Markt in der Region

02.05.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlingen bietet künftig einen Feierabend-Markt alle 14 Tage in der Innenstadt an. Gemütlich durch die Geschäfte flanieren und shoppen. Auf dem Marktplatz werden Speisen und Getränke kredenzt. Start ist am Donnerstag.

Linh Dimoski, Inhaberin von Cups & Hugs am Marktplatz, will anlässlich des Feierabend-Marktes am kommenden Donnerstag vor ihrem Café zusätzlich kleine süße und salzige Snacks und Getränke anbieten. Weitere Gastronomen, Lebensmittel-Händler und Foodtrucks sind ebenfalls mit von der Partie. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Ob vom Büro oder von zu Hause direkt in die Stadt zum Feierabend-Markt – das soll künftig mit einem Angebot der Stadt Wendlingen zusammen mit der Einzelhändlerinitiative „Wendlingen aktiv“ und „Hands Up! Media“ verschönert werden. Ab 17 Uhr soll dieser wiederkehrende Event den Kunden Gelegenheit bieten, mitten in der Stadt nach Feierabend sich mit Freunden und Bekannten zum Schwätzchen zu treffen und ihn mit einem Aperol Spritz und einem Snack einzuläuten. Die teilnehmenden Geschäfte öffnen an diesen Donnerstagen etwas länger als sonst, sodass auch Berufstätige die Möglichkeit haben, sich mit Bekleidung, Schuhen oder Geschenken gemütlich und ohne Hektik nach Feierabend einzudecken.