Schwerpunkte

Interkommunale Zusammenarbeit

11.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN/NEUFFEN. Um die immer anspruchsvollere Arbeit effizient zu gestalten, greifen immer mehr Kommunen auf das Mittel der interkommunalen Zusammenarbeit zu. Im Artikel „Gehen die Kommunen in die Knie“ in unserer Donnerstagausgabe beschreibt Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker, wie hervorragend die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen des Neuffener Tals in Sachen Standesamt läuft. Der Initiator dieser interkommunalen Zusammenarbeit im Neuffener Tal ist Matthias Bäcker, die Kommunen, die beim einen oder anderen Projekt zusammenarbeiten, sind Frickenhausen, Beuren, Großbettlingen, Kohlberg und Neuffen. Eine Verpflichtung, bei allen Themen mitzumachen, gibt es für die Kommunen nicht, betont Bäcker. Und das trifft auch beim Projekt Standesamt Neuffener Tal zu. Denn hier sind nur Neuffen, Beuren und Kohlberg beteiligt. Großbettlingen jedoch nicht. Wir bitten, dieses Wirrwarr zu entschuldigen. sg