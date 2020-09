Schwerpunkte

Institut der Deutschen Wirtschaft nimmt Landkreise unter die Lupe

14.09.2020 05:30, Von Greta Gramberg

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat untersucht, wie der Landkreis Esslingen im Vergleich mit Nachbarlandkreisen dasteht.

Es gibt zu wenig Wohnraum. Der Landkreis hat daher eine Initiative gestartet, diesen Missstand zu beheben. Foto: NZ-Archiv

Platz 68. So wertet das Regionalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) den Kreis Esslingen im Vergleich mit allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland, wenn es um den wirtschaftlichen Erfolg geht. Auf höheren Rängen in der Region landen die Stadt Stuttgart (Platz 21) und die Kreise Böblingen (22) und Ludwigsburg (48). Experten ordnen die Ergebnisse ein.