In Wendlingen gab es Musik von Aeham Ahmad und Bilder von Konstantin Flemig

11.04.2022 05:30, Von Peter Dietrich

Rund 150 Gäste erleben im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen einen bewegenden Abend mit Musik von Aeham Ahmad und Bildern aus Kriegsgebieten von Konstantin Flemig.

Aeham Ahmad am Flügel Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Ein Foto ging um die Welt: Mitten in den Trümmern von Damaskus saß Aeham Ahmad und spielte Klavier. So wurde er zum „Pianist aus den Trümmern“. Doch, so beginnt Ahmad sein sehr lesenswertes Buch „Und die Vögel werden singen“, Bilder erzählen nie einen Anfang und sie verschwiegen auch das, was nach ihnen kommt.