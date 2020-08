Schwerpunkte

In Ötlingen neue Umleitungen

05.08.2020 05:30

Tiefbauarbeiten dauern noch bis Ende September an

KIRCHHEIM. Ab Donnerstag, 6. August, finden an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Lindorfer Straße in der Ortsmitte Ötlingen weitere Tiefbauarbeiten statt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2020 an. Konkret wird auf der südlichen Seite im Bereich der Apotheke in der Stuttgarter Straße bis zur Einfahrt zur Bäckerei Veit und dem Bonus-Markt die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer provisorischen Ampelanlage geregelt. Der Verkehr von Wendlingen kommend in Richtung Stadtmitte kann in alle Richtungen fahren und auf der Stuttgarter Straße bleiben.

Der Verkehr von Lindorf kommend kann aufgrund des Baufeldes auf der südlichen Seite der Stuttgarter Straße (im Kurvenbereich bei der Apotheke) nur geradeaus oder nach links Richtung Wendlingen fahren. Eine entsprechende Umleitung für den Verkehr Richtung Stadtmitte wird über den Kreisverkehr Am Wasen ausgeschildert.

Der Verkehr von der Stadtmitte kommend in Richtung Wendlingen fahrend wird über die Fabrikstraße, Haldenstraße und Isolde-Kurz-Straße geleitet.

Für Radfahrer gibt es ab der Baustelle Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Wendlingen und Lindorf eine entsprechende Radfahrerumleitung.