Schwerpunkte

Hörbehinderte werden beraten

26.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am Mittwoch, 3. Juni, findet von 14 bis 16 Uhr im Haus der sozialen Dienste wieder das kostenlose Beratungsangebot rund um das Thema Schwerhörigkeit und Hörbehinderung des Landesverbands der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg statt. Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich individuell zu Fragen der Hörgeräteversorgung und technischer Hilfsmittel (die vor Ort ausprobiert werden können), über verschiedene Kommunikationstechniken, aber auch zum Schwerbehindertenausweis und zu sozialrechtlichen Leistungen informieren. Für die Beratung ist eine vorherige Terminvereinbarung unbedingt erforderlich, Frau Blank-Jost nimmt Anfragen telefonisch unter (07 11) 9 97 30 48, mobil unter (01 76) 43 19 79 73 oder per E-Mail an dsbbw.stuttgart@eutb.de entgegen.