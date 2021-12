Schwerpunkte

Hilfe auf einem schweren Weg

11.12.2021

WENDLINGEN. Trauer ist der Weg, einen schweren Verlust zu verarbeiten. Gut ist, wenn man mit anderen, die vielleicht die gleichen Erfahrungen durchmachen, ins Gespräch kommen kann. So zeigen sich Wege auf, wie man auf den Verlust im Leben antworten möchte. Dazu bedarf es Austausch, Zeit, Ruhe, aber auch Augenblicken des Alleinseins. Im Trauercafé, einem Angebot des Wendlinger Bürgertreffs MiT, finden Trauernde ein offenes Ohr. Eine Voranmeldung bei Heide Mayer, Telefon (0 70 24) 34 72, ist wegen der Planung für die leibliche Versorgung gut. Man darf sich allerdings auch spontan für einen Besuch im Trauercafé entscheiden. Es ist das nächste Mal am Donnerstag, 14.30 Uhr, in Raum 02/9 des Treffpunktes Stadtmitte geöffnet. Das Angebot ist kostenfrei. pm