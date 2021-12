Schwerpunkte

Lkw fährt Ampel an Wörthbrücke um - Verkehrschaos in Nürtingen

09.12.2021 09:30

Die Ampelanlage und ein Verkehrsschild an der Wörthbrücke wurden komplett zerstört. Foto: Just

Heute am frühen Morgen kam es in Nürtingen zu einem folgenschweren Unfall. Gegen 4.30 Uhr befuhr ein Autotransporter aus Richtung Metzingen kommend die Wörthbrücke in Richtung Nürtingen. Nach Polizeiangaben krachte der Lkw kurz nach der Brücke in eine Verkehrsinsel und zerstörte dort ein Schild sowie eine Ampel. Das Fahrzeug verkeilte sich so unglücklich, dass eine aufwendige Bergung nötig war. Diese verzögerte sich zusätzlich, da die Anfahrt für den erforderlichen Schwerlastkran durch lange Staus erschwert wurde. Nach jetzigem Stand um 9.30 Uhr konnte der beschädigte Lkw abtransportiert werden. Da die zerstörte Ampel allerdings nicht mehr funktionsfähig ist, muss an der vielbefahrenen Kreuzung eine Behelfsanlage eingerichtet werden, bevor der Verkehr wieder vollends freigegeben werden kann. red