Schwerpunkte

Hausgemeinschaft Spitalgarten in Köngen mit modernem Konzept

05.03.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Bau der Hausgemeinschaft Spitalgarten in Köngen steht kurz vor der Vollendung. Während im Haus noch gewerkelt wird, bereitet die Leiterin des Hauses, Sabine Reichert, den Einzug der Bewohner vor.

Manfred Braun, Geschäftsführer der Wendlinger Sozialstation, Gerhard Gorzellik vom Vorstand des Krankenpflegevereins und die Leiterin der Hausgemeinschaft Spitalgarten, Sabine Reichert, beim Befestigen eines Banners am Bauzaun, das vor dem Sturm in Sicherheit gebracht werden musste. Fotos: Holzwarth

KÖNGEN. „Die ersten zwei Aprilwochen werden heiß“, sagt Manfred Braun und strahlt. Der Geschäftsführer der Wendlinger Sozialstation hat allen Grund zur Freude, denn die Arbeiten am Gebäude für die Hausgemeinschaft Spitalgarten in der Köngener Gunzenhauser Straße gehen in die Endrunde. „Wir wollen die Mietverträge auf den 1. Juni abschließen, ab dem 26. Mai können die ersten Bewohner der Hausgemeinschaft schon einziehen“, sagt Braun. Es ist also nicht mehr viel Zeit, die restlichen Arbeiten zu erledigen. Und deswegen stapelt sich die Arbeit eben Anfang April. Zunächst werden die Fußböden verlegt, dann werden Küchen und Sanitäranlagen eingebaut.