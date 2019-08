Großes Mandolinen- und Gitarrenkonzert

19.08.2019

OBERBOIHINGEN (pm). Zum zweiten Mal nach 2015 haben die Mandolinen- und Gitarrenfreunde den Differter Saitenspielkreis aus dem Saarland zu Gast in Oberboihingen. Vielen ist das erste Konzert noch in guter Erinnerung. Das junge, über 40-köpfige Orchester kommt am Samstag, 14. September, um 19 Uhr mit einem bunten Programm in die Gemeindehalle. Den zweiten Teil des Konzerts eröffnen das Esslinger Gitarrenquartett und die Mandolinen- und Gitarrenfreunde Oberboihingen. Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Nürtinger Zeitung, Am Obertor, Wendlinger Zeitung, Albstraße 18, Zweigstelle Kreissparkasse Oberboihingen, Zweigstelle Volksbank Oberboihingen oder telefonische Reservierungen bei Hannelore und Richard Haußmann, (0 70 22) 6 17 81.