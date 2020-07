Schwerpunkte

Geschafft!

Für Markus Grübel waren es spannende Wochen. Sollte es tatsächlich passieren, dass er nach 19 Jahren sein Mandat an einen jungen Mann aus den eigenen Reihen verliert? Es kam anders. Der erfahrene Wahlkämpfer Grübel konnte das Ruder noch einmal herumreißen.

Was ihn sympathisch macht, ist seine Offenheit und Ehrlichkeit – dass ihn Tim Hausers Kandidatur kalt erwischt hat, gab er unumwunden zu. Auch verbarg er seine Sorgen und seine Enttäuschung nicht. Am Freitagabend in Nellingen war ihm die Aufregung ebenfalls deutlich anzumerken. Doch die Schwerpunkte in seiner Rede überzeugten offenbar auch jene, die man eher im Lager von Tim Hauser erwartet hätte. Denn 43 zu18 Stimmen – das ist ein klares Ergebnis.