Gemeinderatssitzung in Köngen

16.12.2021

KÖNGEN. Der Gemeinderat in Köngen kommt zur letzten Sitzung in diesem Jahr am Montag, 20. Dezember, um 19 Uhr im Burgforum zusammen. Auf der Tagesordnung stehen: Vorstellung des Fragebogens zur Bevölkerungsbeteiligung für das Mobilitätskonzept in Köngen; Einbringung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung 2023–2025; Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters im Jahr 2022; Bausachen; Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes; Bürgerfrageviertelstunde. Die Bevölkerung ist zu der Sitzung eingeladen. pm