In Köngen schrumpft das Erdreich unter der Peter-und-Pauls-Kirche. Wenig Regen im Sommer trocknet den Lehmboden aus. Deswegen muss die Kirche aufwendig saniert werden.

KÖNGEN. Risse in der Außenwand, Risse in den Fliesen in der Kirche, an den Fenstern – dass sich die…

Weiterlesen