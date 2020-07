Schwerpunkte

Gasleitung wird in Mörikestraße erneuert

13.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Die Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (SWE) planen voraussichtlich ab Mitte dieser Woche im Bereich Mörikestraße in Wendlingen die Erneuerung der Gasversorgungsleitungen. Die Baumaßnahme wird in einem Bauabschnitt unter Vollsperrung durchgeführt. Der Zugang zu den Grundstücken wird jederzeit sichergestellt. Anwohnern kann die Zufahrt zu den Grundstücken nur außerhalb der Arbeitszeit ermöglicht werden. Das Parken am Fahrbahnrand wird in diesem Bereich nicht möglich sein. Die Müllabholung erfolgt wie gewohnt. Für den Fall, dass die Entsorgungsfahrzeuge durch die Baustelle behindert sind, bietet die SWE darum, die Mülltonnen am Tag der Leerung vor dem Baufeld abzustellen. Die Stadtwerke rechnen mit einer Gesamtbauzeit von etwa fünf Arbeitswochen.