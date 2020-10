Schwerpunkte

Für Fußgänger und Radler noch gesperrt

02.10.2020 05:30

Brücke nach Instandsetzungsarbeiten beidseitig wieder befahrbar

WENDLINGEN (gki). Seit Anfang August werden Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Bundesstraße 313 zwischen Köngen und Wendlingen (Anschlussstelle Köngen Nord und Wendlingen Nord) ausgeführt. Diese sind laut Regierungspräsidium Stuttgart weitgehend abgeschlossen, bis auf einige Restarbeiten, die bis heute ebenfalls erledigt sein sollen. Seit einigen Tagen kann die Brückenverbindung aus Richtung Köngen nach Wendlingen wieder von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden, allerdings nicht in umgekehrter Richtung. Dies soll sich im Laufe des heutigen Tages beziehungsweise morgen, Samstag, 3. Oktober, ändern, sodass der Anschluss wieder für den Auto- und Lkw-Verkehr in beide Richtungen vollständig befahrbar sein wird.

Einzige Ausnahme sind Radfahrer und Fußgänger. Sie müssen weiterhin einen Umweg nehmen über den Mühlsteg am Neckarwehr, wenn sie von Wendlingen nach Köngen oder umgekehrt kommen wollen. Grund sind die Arbeiten auf der Seebrücke (schließt sich an die Brücke über die B 313 in Richtung Wendlingen an). Hier muss das Brückengeländer noch erhöht werden, weshalb der Rad- und Fußweg nicht zur Verfügung steht. Diese Arbeiten sollen nach Auskunft der Stadtverwaltung Wendlingen noch bis Ende der kommenden Woche andauern.