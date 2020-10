Schwerpunkte

Flagge zeigen fürs Einkaufen vor Ort

24.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlingen aktiv, Stadt Wendlingen und Handels- und Gewerbeverein starten gemeinsame Werbeaktion mit grünem Herz

Die Zeiten sind schwer. Mit Corona noch schwieriger. Umso mehr gilt es in solchen Zeiten, verstärkt auf sein Geschäft aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Wendlingen am Neckar – Die Einkaufsstadt mit Herz“ startet „Wendlingen am Neckar aktiv“, mit Unterstützung der Stadt Wendlingen und des Handels- und Gewerbevereins eine Aktion, die bis Weihnachten dauert.

Unser Foto zeigt von links: den Vorsitzenden von Wendlingen am Neckar aktiv, Wilfried Schmid, Helga Gappa-Müller, Mitarbeiterin der Anzeigenabteilung, Lothar Fritz von Foto-Fritz und Tillmann Adam, in seiner Funktion als Vorstandsmitglied von Wendlingen aktiv, mit einem Roll-up eines Mitgliedsgeschäfts. Jeder teilnehmende Händler hat sein eigenes Banner mit seinem Konterfei beziehungsweise mit dem eines Mitarbeiters. gki

WENDLINGEN. Über Werbung lässt sich bekanntlich streiten. Dass es ohne geht, darüber aber nicht. Selbst die bekanntesten Marken überlassen nichts dem Zufall und bringen sich immer wieder ins Gespräch – mit Aktionen. Eine besondere Aktion hat sich für die Vorweihnachtszeit der Einzelhandelsverein Wendlingen aktiv ausgedacht. Unter dem Slogan „Wendlingen – Die Einkaufsstadt mit Herz“ präsentiert sich in den nächsten Wochen eine bunte Mischung von Händlern den Kunden. 21 Geschäfte und Firmen aus den verschiedensten Bereichen – Mode, Freizeit, Handwerk, Medien, Gesundheit, Bank, Automobil – stellen ihr Unternehmen, ihren Laden, ihre Mitarbeiter, ihr Angebot, ihre Dienstleistung in einem Textbeitrag mit Foto vor. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag, also drei Mal pro Woche, insgesamt sieben Wochen hintereinander, werden die Beiträge jedes Mal über ein anderes Geschäft und mit den 21 Logos in unserer Zeitung erscheinen. Kommende Woche, am Dienstag, 27. Oktober, startet die Aktion.