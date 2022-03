Schwerpunkte

Eröffnung von frühgeschichtlichen Ausstellung im Stadtmuseum Wendlingen verzögert sich aufs Neue

29.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Frühgeschichtliche Ausstellung im Wendlinger Stadtmuseum nun auf 21. April verschoben.

WENDLINGEN. So wirklich zählen möchte niemand mehr, wie häufig die Ausstellungseröffnung der neuen Frühgeschichtlichen Abteilung im Wendlinger Stadtmuseum inzwischen verschoben worden ist. Auch unsere Zeitung hatte darüber bereits mehrfach berichtet. Dabei waren sich die Organisatoren im Wendlinger Rathaus diesmal so sicher, dass es am kommenden Sonntag endlich mit der Einweihung klappen würde. Anfang März waren die schriftlichen Einladungen für dieses Ereignis inklusive Programm verschickt worden. Auch unsere Zeitung hatte sich wie viele andere auf die Bitte um kurze Rückmeldung zur Eröffnung bereits angemeldet. Aber wenn der Wurm mal drin ist . . . Dieses Mal hat Corona zugeschlagen, so die Antwort von Joachim Vöhringer auf die Nachfrage unserer Zeitung zum Grund des neuerlichen Verzugs. Nichtsdestotrotz ist der Aufbau und die Bestückung mit Exponaten in der für die neue Ausstellung extra sanierten Drittelscheuer voll im Gang. Dr. Waibel, verantwortlich für den Inhalt der neuen Ausstellung, und Joachim Vöhringer, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales, waren selbst am vergangenen Samstag im Stadtmuseum und kümmerten sich darum, dass jedes Exponat in die richtige Vitrine und jede Schautafel an ihren vorgesehenen Platz kommt.

Indes gibt es schon einen neuen Eröffnungstermin als Ersatz für den verschobenen: geplant ist Donnerstag, 21. April.

Bereits vorher soll am 8. April eine Trachtenausstellung anlässlich des Deutschen Trachtentags, der vom 22. bis 24. April diesmal in Wendlingen stattfindet, eröffnet werden auf der Fläche für Sonderausstellungen ebenfalls im Stadtmuseum.