Schwerpunkte

Bürgerverein veranstaltet Informationsmarkt in Wendlingen

22.03.2022 05:30

Der Bürgerverein Wendlingen bietet am Samstag, 26. März, einen Informationsmarkt rund um verschiedene Themen an. Eingeladen sind Bürger und Bürgerinnen jeglichen Alters, die mitwirken wollen, eigene Ideen haben, die eine Betätigung suchen oder einfach nur teilnehmen wollen.

Am Kaffeemobil kann man sich stärken und seine Ideen mit anderen besprechen. Foto: pm

WENDLINGEN. Sich engagieren, etwas vorantreiben, etwas bewegen, sich verwirklichen – genau das will der Bürgerverein Wendlingen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ermöglichen. In den letzten Wochen und Monaten wurden dazu viele Ideen und Vorschläge gesammelt, die jetzt in konkrete Projekte und Vorhaben umgesetzt werden sollen. Diese Projekte wird der Verein am kommenden Samstag, 26. März, von 9 bis 15 Uhr mit einem Informations-Markt sowohl im Kleinen Saal des Treffpunkts Stadtmitte als auch vor dem Treffpunkt in unmittelbarer Nähe zum Wochenmarkt vorstellen.