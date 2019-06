Erfolgreiches Konzert des Kammerorchesters

Musikschule Köngen/Wendlingen konzertierte bei den Musikwochen in der Partnerstadt Millstatt

Das Kammerorchester mit Musikschulleiter Jörg Dobmeier beim Empfang von Millstatts Bürgermeister Johann Schuster und des Obmanns der Musikwochen Josef Pleikner Foto: pm

MILLSTATT/WENDLINGEN (pm). Das Kammerorchester der Musikschule Köngen/Wendlingen war kürzlich zu Gast in Millstatt am See, der Partnergemeinde der Stadt Wendlingen in Österreich. Dort konzertierte es im Rahmen der Musikwochen Millstatt, die jährlich von Mai bis September mit bekannten Künstlern und Orchestern stattfinden.

Der Obmann der Musikwochen Josef Pleikner hatte im Vorjahr bei einem Besuch in Wendlingen das Kammerorchester der Musikschule zur Teilnahme an den Musikwochen eingeladen. Gerne wurde die Einladung mit dem Jahresausflug verbunden und geplant und organisiert vom Vorsitzenden des Millstatt-Komitees Herbert Durst sowie von Bernhard Laderer.