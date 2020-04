Einkaufsgutscheine zu Ostern verschenken

WENDLINGEN (pm). Corona verändert momentan das ganze Leben. Die Mehrzahl der Geschäfte hat geschlossen, das öffentliche Leben findet praktisch nicht statt. Und bald ist Ostern! Womöglich ein Fest ohne Nestersuche, ohne bunte Eier, ohne Geschenke für die Kinder? Viele Einzelhändler und Dienstleister in Wendlingen kämpfen wegen der momentanen Situation um ihre Existenz. Deshalb bitten alle, Geschenke nicht „online“ zu bestellen, sondern auch weiterhin vor Ort einzukaufen, darauf weist die Interessenvertretung „Wendlingen am Neckar aktiv“ in einer Pressemitteilung hin.

Hierfür bieten sich zwei Möglichkeiten an: Entweder die Kunden verschenken einen Einkaufsgutschein von „Wendlingen am Neckar aktiv“. Dieser Gutschein, der in beliebiger Höhe ausstellbar ist, kann bei allen Mitgliedsbetrieben eingelöst werden. Neu ist, dass dieser Gutschein für jeden Betrieb ausgestellt werden kann. Der Gutschein-Betrag kommt dem Betrieb so direkt zugute und ist eine kleine Hilfe in schwieriger Zeit. Der Gutschein kann telefonisch angefordert werden entweder bei der Stadtverwaltung, Richy Bauer, (0 70 24) 94 32 21 oder direkt bei „Wendlingen am Neckar aktiv“, (0 70 24) 5 12 67 oder (0 15 20) 6 41 20 00. Oder die Kunden nutzen den Bring-Service, den viele Geschäfte in Wendlingen anbieten. Weitere Informationen zum Angebot der Händler, Gastronomen und Dienstleister bietet www.wendlingen.de mit der Informationsseite „Wendi bringt’s“.