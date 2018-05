„Ein Traum, wenn es immer so wäre“

22.05.2018, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Durchweg zufriedene Händler und Kunden beim sehr gut besuchten Köngener Pfingstmarkt

Pfingstmarkt in Köngen: Sven Hartmann verkauft Obst, aber wie! Foto: pd

KÖNGEN. Wie will man einen derart großen Pfingstmarkt nur erfassen? Das geht nicht vollständig, deshalb beschränken wir uns auf ein paar vielseitige und dennoch subjektive Eindrücke. Was sie vereint: Bei Traumwetter, sonnig und nicht zu heiß, waren alle Befragten fröhlich und zufrieden, ganz ohne Ausnahme.

Wenn einer Obst verkaufen kann, dann Sven Hartmann von „Bananen-Fred“ aus Hamburg. Auf der Lkw-Ladefläche zog er eine unterhaltsame Show ab, warf zwischendurch mal Bananen in die Menge oder ließ von einer Mango kosten. Eine Kundin konnte es nicht erwarten und griff nach einem der großen Körbe. „Halt, da kommt doch noch was!“ Beinahe hätte sich die Kundin die Trauben entgehen lassen. Ein paar andere Damen begannen zu verhandeln: Okay, dann gab es zum Pauschalpaket sogar noch ein paar Grapefruits drauf. Ob der Mann am Abend wohl noch eine Stimme hat? Kaum vorzustellen.