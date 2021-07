Schwerpunkte

Ein bunter Strauß an neuen Kursen

20.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Köngener Familienbildungsarbeit hat ihr neues Jahresprogramm ausgearbeitet. Trotz der Beschränkungen durch die Pandemie liegt ein attraktives Programm für Menschen jedes Alters vor.

Infos über die Landschaftsarchitekten gibt es im Februar beim Biber-Erlebnistag.

KÖNGEN. „Es war schwer“, sagt Angelika von der Dellen, wenn man sie auf das vergangene Jahr anspricht. Zwei Lockdowns und diverse Öffnungsschritte hielten die Leiterin der Familienbildungsarbeit ganz schön auf Trab. Nach den ersten lähmenden Wochen jedoch machte sich von der Dellen an die Arbeit, schaffte, mithilfe der Volksbank Esslingen-Nürtingen Online-Equipment an und fuchste sich mit Beharrlichkeit in die Technik hinein. Mit der gleichen Beharrlichkeit überzeugte sie viele ihrer Übungsleiter, sich auf Online-Angebote einzulassen. Und siehe da: Es funktionierte. Von Lefino bis Feldenkrais, von Kindertanzen bis zu diversen Vorträgen konnten den treuen FBA-Kunden so doch einige Angebote gemacht werden. Ein gutes Beispiel: An einem Vortrag zum Thema „Grenzen setzen“ im Kinderhaus Regenbogen nahmen online 39 Familien und einige Erzieherinnen teil. „Das Schöne war, dass sich die Eltern keine Betreuung für ihr Kind organisieren mussten und auch etliche Väter sich den Vortrag anhörten“, freut sich Angelika von der Dellen.