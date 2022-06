Schwerpunkte

Durch Köngen mit Liebesliedern von Brahms

01.06.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Sonntag, 12. Juni, gibt es ab 13.30 Uhr einen musikalischen Spaziergang, bei dem jeder eingeladen ist, zu Walzermelodien durch Köngen zu gehen. Dafür wurden eigens die vierhändigen Klavierpassagen für zwei Akkordeons umgeschrieben.

Die Sopranistin Sarah Behrendt hat den Musikspaziergang konzipiert. Foto: Manz

KÖNGEN. Endlich wieder zusammenkommen und Musik genießen ist glücklicherweise möglich. Darüber freuen sich die Künstler am meisten. In der auftrittslosen Zeit nutzten einige ihre Kreativität, um ganz neue Formen der Musikdarbietung zu entwickeln. In Köngen wird es am Nachmittag des Sonntag, 12. Juni, eine Art Wandelkonzert mit Liebesliedern im Walzertakt geben. Künstlerisch verantwortlich dafür ist die Sopranistin, Kulturmanagerin und Gesangspädagogin Sarah Behrendt. Studiert hat sie in Berlin und Rom. Sie kennt Köngen von früheren Auftritten bei den Kulturtagen und dachte bei der Konzeption gleich an die Gemeinde im Schwabenland. Zum Gespräch im Köngener Rathaus ist sie per Videokonferenz zugeschaltet und erklärt, was hinter dem Spaziergang steht. „Wir wollten heraus aus den Sälen und Musik auf gutem Niveau auch außerhalb bieten.“ Da es schwierig wäre, bei einem Wandelkonzert ein Klavier mitzunehmen, wurden die vierhändigen Klavierpassagen für zwei Konzertakkordeons umgeschrieben.