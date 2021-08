Schwerpunkte

Durch den Schurwald und die Weinberge

WENDLINGEN. Die nächste Jungseniorenwanderung der Ortsgruppe Wendlingen des Schwäbischen Albvereins am Donnerstag, 19. August, geht in den Schurwald und in die Weinberge. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Parkplatz beim Sportgelände „Im Speck“ in Wendlingen. Mit Fahrgemeinschaften geht es nach Schnait. Von der Schnaiter Halle aus startet die etwa zehn Kilometer lange Rundwanderung und verläuft zunächst ohne Steigung bis Baach. Ab Baach führt der Weg stetig bergauf durch den Schurwald in Richtung Manolzweiler. Durch die Weinberge wandert man dann wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Schnait. Die Wanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden und umfasst circa 300 Höhenmeter. Die Teilnehmer müssen sich beim Wanderführer, Werner Kienel, Telefon 01 52 01 76 91 52 anmelden. pm