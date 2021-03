Schwerpunkte

Drei Kandidaten der Linken im Kreis Esslingen wollen in den Landtag einziehen

10.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die drei Kandidaten der Linken im Landkreis Esslingen stellen sich und ihre Ziele für die nächste Legislaturperiode vor

Noch hat die Partei Die Linke den Sprung ins baden-württembergische Parlament nicht geschafft. Martin Auerbach, Hüseyin Sahin und Anil Besli hoffen jedoch, am Sonntag bei der Landtagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Ihr Programm: Mehr soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, kein Rassismus.

Hüseyin Sahin (Wahlkreis Kirchheim), Martin Auerbach (Wahlkreis Esslingen) und Anil Besli (Wahlkreis Nürtingen) wollen mit der Partei Die Linke in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Fotos: privat

Steuern rauf für Reiche und Konzerne; aufstehen gegen Rassismus; gebührenfreie Bildung, Klimaschutz; bezahlbarer Wohnraum statt fette Rendite; mehr Rad, Bus und Bahn – mit diesen Schlagworten treten Hüseyin Sahin (Wahlkreis Kirchheim), Martin Auerbach (Wahlkreis Esslingen) und Anil Besli (Wahlkreis Nürtingen) am kommenden Sonntag an, um gemeinsam mit der Landespartei in den baden-württembergischen Landtag einzuziehen. Doch was genau steckt hinter den Schlagworten?