Die Natur zeigt: Es geht aufwärts

08.06.2021 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Wegen der kalten Witterung gibt es in Jurischs Rosengarten erst wenige Blüten zu bewundern – Aktion „Offene Gärten“ fällt aus

Seit 2010 öffnen jedes Jahr im Juni Gartenfreunde in der Region ihre grünen Paradiese und laden die Öffentlichkeit zum Besuch ein. Von Anfang an mit dabei ist auch der Wendlinger Rosengarten von Wolfgang Jurisch im Stadtteil Unterboihingen. Leider fällt die Aktion „Offene Gärten“ nun schon zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer.

Die gelbe Wildrose Aicha ist eine der ersten Rosen, die in diesem Jahr in Gabi und Wolfgang Jurischs beeindruckendem Rosengarten in Unterboihingen blüht. Foto: Weiß

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Dass sich wie sonst hunderte Pflanzenliebhaber bei den 1200 Rosenpflanzen in 650 verschiedenen Sorten drängen, ist in diesen Zeiten undenkbar. Gabi und Wolfgang Jurisch bedauern es sehr, dass die vom Esslinger Hobbygärtner Michael Eppinger ins Leben gerufene Aktion erneut ausfallen muss: „24 Gartenbesitzer wären mit dabei gewesen. Es ist so schade – es ist immer sehr schön, wie interessiert die Menschen sind, welche Fragen sie stellen und wie begeistert sie von den vielen unterschiedlichen Gartenanlagen sind. Jeder Garten hat seinen ganz eigenen Charakter.“