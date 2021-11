Handball: Der TSV Wolfschlugen bearbeitet den zuvor in der Württembergliga ungeschlagenen VfL Waiblingen derart konsequent, dass es am Ende 28:25 steht. In einer unruhigen Schlussphase bleibt das Team von Steffen Klett souverän.Unweit der Wolfschlugener Sporthalle waren am Sonntagabend etliche Kids…

Mehr