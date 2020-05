Deutscher Trachtentag 2022 in Wendlingen

09.05.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Patenstadt der Egerländer sagt Vinzenzifest in diesem Jahr ab: Veranstalter drücken ihr Bedauern aus

Zum ersten Mal in fast 70 Jahren wird das Vinzenzifest in Wendlingen dieses Jahr nicht gefeiert. Schuld ist das Coronavirus. Gestern hat die Stadt das Brauchtumsfest, das traditionell am letzten Augustwochenende stattfindet, abgesagt.

Nicht nur auf den Festumzug mit vielen Gruppen aus dem ganzen Land wie unser Foto aus dem Jahr 2019 zeigt muss heuer verzichtet werden. Auch die Prozession, der Gottesdienst, der Vinzenzimarkt und der Empfang der Stadt ist von der Absage betroffen. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Zum 69. Mal hätte das Vinzenzifest in diesem Jahr vom 28. bis 30. August in Wendlingen stattgefunden. Doch die Corona-Pandemie lässt keine andere Entscheidung zu. Und „die aktuellen Regelungen zu Großveranstaltungen lassen darauf schließen, dass bis zum 31. August Veranstaltungen wie das Vinzenzifest grundsätzlich nicht zugelassen sind“, bedauert Bürgermeister Steffen Weigel diesen Schritt, der einmalig in der Geschichte des Vinzenzifests in Wendlingen ist. Unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer Festveranstaltung mit mehreren Tausend Besuchern wie dem Vinzenzifest die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, werden diese Bestimmungen von der Stadt in Abstimmung mit dem Landesverband der Egerländer Gmoin und den örtlichen Vereinen mitgetragen, wie es dazu in einer Pressemitteilung heißt.